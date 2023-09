Fermes en ville – 5e édition Lycée Fonlabour, 81000 Albi Albi, 24 septembre 2023, Albi.

Fermes en ville – 5e édition Dimanche 24 septembre, 10h00 Lycée Fonlabour, 81000 Albi Entrée libre

Evènement festif et convivial, Fermes en ville permet aux petits et grands, de (re)découvrir l’agriculture tarnaise et les produits locaux, et d’en savoir plus sur les circuits courts. Le temps d’une journée, le campus du lycée Fonlabour à Albi proposera un marché de producteurs locaux dans un décor champêtre. Restauration sur place et nombreuses animations au fil de la journée. Entrée libre.

VOS RENDEZ-VOUS :

11h, 15H : Ateliers horticulture,

11H, 14H30, 16H30 : Accompagnement musical avec le groupe Berzinc,

Toute la journée : Spectacle-déambulation « Les Esprits de la forêt avec la Cie Vagabondes.

ET TOUTE LA JOURNÉE :

• Mini ferme pour les enfants,

• Animations compostage et vente de composteurs à prix réduit,

• Grimpe d’arbres,

• Ateliers teintures végétales,

• Fabrication de bouquets de fleurs séchées,

• Vente de végétaux par les étudiants,

• Démonstration de chiens de troupeaux avec des moutons,

• Dégustation de jus de pommes fraîchement pressées,

• Découverte des ruches et dégustation de miels,

• Ateliers anti-gaspi et cocktail de fruits autour du vélo-smoothie,

• Caravane à selfie vintage,

• Exposition « Mon assiette, ma planète ».

Lycée Fonlabour, 81000 Albi Lycée Fonlabour, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.grand-albigeois.fr/actualite/fermes-en-ville-dimanche-24-sept-2023/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-24T10:00:00+02:00 – 2023-09-24T18:00:00+02:00

2023-09-24T10:00:00+02:00 – 2023-09-24T18:00:00+02:00