L'Europe c'est nous ! 11 octobre 2023

L'Europe c'est nous ! Mercredi 11 octobre, 09h00 Lycée Fernand DAGUIN

Dans le cadre des ErasmusDays 2023, le lycée Fernand Daguin de Mérignac organise un atelier pour faire découvrir à l’ensemble de sa communauté éducative son projet d’accréditation, les bourses de mobilité, ses projets et ses parténariats européens.

Des membres du comité de pilotage Erasmus+ et des élèves ayant déjà beneficié de bourses de mobilité seront présents pour partager leurs expériences et leur motivation à s’investir dans des projets Erasmus+.

Lycée Fernand DAGUIN 15, Rue Gustave Flaubert, 33700 Mérignac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T09:00:00+02:00 – 2023-10-11T12:30:00+02:00

ErasmusDays2023 Coopération