Goûte l’Europe ! Lycée Fernand DAGUIN Reims, 11 octobre 2023, Reims.

Dans le cadre des ErasmusDays 2023, le lycée Fernand Daguin organise une activité de découverte et de dégustation de spécialités sucrées européennes dans la peau d’un non-voyant.

Cette activité s’inscrit dans le cadre des axes prioritaires du projet d’accréditation du lycée Daguin et visant une sensibilisation et une éducation à l’inclusion.

Lycée Fernand DAGUIN 15, Rue Gustave Flaubert , 33700 Mérignac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T09:00:00+02:00 – 2023-10-11T12:00:00+02:00

ErasmusDays Dégustation