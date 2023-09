Connais-tu l’Europe ? Lycée Fernand DAGUIN Reims Catégories d’Évènement: Marne

Reims Connais-tu l’Europe ? Lycée Fernand DAGUIN Reims, 11 octobre 2023, Reims. Connais-tu l’Europe ? Mercredi 11 octobre, 09h00 Lycée Fernand DAGUIN Entrée sur inscription Dans le cadre des ErasmusDays 2023, le lycée Daguin organise un quiz européen avec des question touchant différents domaines.

Les classes participant au quiz pourront tester leurs connaissances et progresser dans leurs compétences et culture européennes. Lycée Fernand DAGUIN 15, Rue Gustave Flaubert , 33700 Mérignac Reims 51100 Croix-Rouge Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « Simona.Spiga@ac-bordeaux.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

ErasmusDays

