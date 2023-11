Ecologie et démocratie Lycée Faidherbe Lille, 22 novembre 2023, Lille.

Ecologie et démocratie Mercredi 22 novembre, 18h00 Lycée Faidherbe Entrée libre

L’écologie serait-elle élitiste ? Face au drame environnemental que nous subissons

aujourd’hui, faudra-t-il mettre en place des mesures autoritaires et contraires aux désirs

du plus grand nombre ? C’est en héritière du philosophe américain John Dewey que Joëlle

Zask interroge la citoyenneté démocratique – indissociable de la participation active de

chacun de nous – et en vient à soutenir que non seulement écologie et démocratie ne

s’opposent pas mais qu’elles sont en réalité indissociables.

Lycée Faidherbe 9, Rue Armand Carrel Lille 59000

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T18:00:00+01:00 – 2023-11-22T20:00:00+01:00

Démocratie écologie

