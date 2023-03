Europe par les Jeunes – Lycée en forêt Montargis Lycée en forêt, Montargis Gien Catégories d’Évènement: Gien

Loiret

Europe par les Jeunes – Lycée en forêt Montargis

Vendredi 5 mai, 08h30
Lycée en forêt, Montargis

Entrée libre mais limitée aux lycéens

Avec le lycée en forêt, nous allons travailler sur les frontières. Nous ferons un focus sur Frontex.

Lycée en forêt, Montargis
Lycée Montargis
Gien 45500
Loiret
Centre-Val de Loire

