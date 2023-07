Visite guidée : « Nous et les lycées foyens » Lycée Élisée Reclus et Paul Broca Sainte-Foy-la-Grande, 16 septembre 2023, Sainte-Foy-la-Grande.

Visite guidée : « Nous et les lycées foyens » Samedi 16 septembre, 09h45, 11h30 Lycée Élisée Reclus et Paul Broca Gratuit. Sur inscription auprès de Claire Chateau. Point de rendez-vous : devant l’entrée principale du lycée.

Venez découvrir les lycées foyens !

De 9h45 à 11h30, participez à des visites guidées par les lycéens. De 11h30 à 12h30, profitez des animations artistiques (chorales), dans le cadre de l’action « Histoire de Bahuts » pilotée par la région Nouvelle-Aquitaine et par le proviseur, de l’établissement, en partenariat avec l’association Pétronille de Bordeaux.

Pour en savoir plus sur l’histoire et l’architecture du lycée : https://www.patrimoine-nouvelle-aquitaine.fr/doc/Dossier/a5a50dcc-0812-4ce5-8091-e0ad83de90df/lycee-bertran-de-born

Le lycée Reclus est inauguré le samedi 10 avril 1960. L'établissement était un grand rectangle, accueillant un collège-lycée moderne. Deux événements ont marqué de façon significative l'histoire du lycée. Tout d'abord, le transfert du lycée professionnel vers le lycée général, le 1er janvier 1998, et la rénovation effectuée en 1999 par l'architecte Claude Marty. Le « relookage », la redistribution complète des espaces de vie et d'enseignement, ont conféré au lycée une qualité de fonctionnement et une lisibilité à l'extérieur, en lui donnant un aspect moderne plus conforme à l'air du temps. Aujourd'hui, il apparaît comme un vaisseau où l'on imagine le capitaine veillant sur la fresque moderne de Paul Corriger, les trois élèves de la statue en bronze d'Hugues Maurin ou, peut-être, le fantôme d'Elisée Reclus errant dans les bastingages.

©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culture – Bertrand Charneau