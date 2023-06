MA JOIE DE VIVRE Lycée Elie CASTOR Kourou, 12 mai 2023, Kourou.

Le projet est né de la collaboration des associations CEMEA, DAAC et NGG (Nouvelle génération

guyane et de l’association KAMOPI WANN pour aider les jeunes de la commune de Camopi à vivre dans les

meilleures conditions leur scolarité sur le littoral de septembre à juin. Ceux qui sont internes passent 7 jours

sur 7 à l’internat du lycée Elie CASTOR à Kourou. Mais cet internat ferme les jours fériés de l’année. Ces

internes ne pouvant pas retourner dans leurs familles, en raison de l’éloignement et du manque de moyens de

transport régulier, c’est l’opportunité de mettre en place un mode de garde et leur proposer un mini séjour qui

allie activités collectives, plaisir des rencontres et des découvertes, soutien scolaire pour conserver ses acquis.

Ma joie de vivre est donc un mini séjour permettant le vivre ensemble, le partage temps d’échange et des

activités collectives. Une grande place est accordée à la convivialité, avec une organisation des tâches

matérielles de la vie quotidienne et une contribution aux prises de décisions collectives.

Pour cette année, les jours de prise en charge des jeunes de l’internat du lycée Elie castor seront :

– Du vendredi 28 avril 17 h au mardi 2 mai au matin : 4 jours

– Du vendredi 5 mai 17 h au mardi 8 mai au matin : 4 jours

– Du vendredi 12 mai 17 h au lundi 22 mai au matin : 10 jours

– Du vendredi 26 mai 17 h au mardi 30 mai au matin : 4 jours

– Du vendredi 9 juin 17 h au lundi 12 mai au matin : 3 jours

Soit 25 jours de garde des internes provenant de la commune de Camopi

CEMEA Guyane