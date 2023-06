Camp montagne à Digne les Baines lycée du Sacré-Coeur Digne-les-Bains, 17 juillet 2023, Digne-les-Bains.

Camp montagne à Digne les Baines 17 – 21 juillet lycée du Sacré-Coeur Nous demandons 20€ de participation pour les enfants éligibles à l’aide Colos apprenantes.

Le thème de la semaine sera « Montagne et préhistoire ».

Ce thème ouvre de nombreuses perspectives éducatives : ouverture à la science, explication de l’apparition des montagnes (un scientifique diplômé de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées sera dans l’équipe d’encadrement), explication de la vie des hommes préhistoriques, puis présentation du personnage de Moïse qui sera notre fil rouge.

Il sera constitué des équipes mélangeant les âges, où les plus grands sont chargés de veiller sur les plus petits. Ces équipes permettent de mettre en place une saine compétition pour certaines activités. Les équipes restent les mêmes toute la semaine, afin de créer des relations de qualité entre les enfants. Le nom des équipes est déterminé par l’imaginaire choisi pour la semaine : la préhistoire. Les services sont également donnés par équipe.

Pour certaines activités (notamment manuelles), les équipes pourront être remplacées par des groupes d’âges : les aînés, les cadets, les benjamins…

Les activités sont variées et l’équipe d’animation veille à proposer toujours au moins deux types d’activités différents par jour. Les activités dites de consommation sont évitées.

Trois types d’activités sont proposées :

• Activités créatives : chaque matin, en général, une activité manuelle ou artistique est proposée : cuisine, bricolage, peinture, jardinage, théâtre…). Selon le nombre d’activités proposées, elles peuvent être au choix. Les réalisations sont présentées et valorisées devant le groupe et, à l’occasion auprès des parents (cadeau…).

• Grand jeu : chaque après-midi, en général, un grand jeu est organisé. Rendez-vous incontournable et attendu des enfants, il offre une succession de jeux articulée par un fil rouge en lien avec l’imaginaire du jour ou de la semaine. Les types de jeux ou d’épreuves sont variables et font appel à des compétences différentes : déchiffrer un code, montrer de l’habileté, mettre en œuvre ses qualités physiques… Tout cela développe l’esprit d’équipe et une saine compétition. Pour les semaines d’accueil extrascolaire, le grand jeu se déploie sur toute la semaine, avec une attention particulière aux récompenses.

• Activités physiques : Nous privilégierons les randonnées en montagne autour de Digne, qui développeront chez les enfants le sens du beau, dans la contemplation du paysage, et de l’effort physique. Une activité VTT sera proposée une matinée.

lycée du Sacré-Coeur 2 avenue des Thermes, 04000 Digne les Bains Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T07:30:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T07:30:00+02:00 – 2023-07-21T18:58:00+02:00