Séminaire « Évolution des paysages et des pratiques agricoles » Lycée du Paraclet Cottenchy, 28 septembre 2023, Cottenchy.

Séminaire « Évolution des paysages et des pratiques agricoles » Jeudi 28 septembre, 13h30 Lycée du Paraclet Gratuit, sur inscription obligatoire

Le séminaire a pour objet de prolonger le cycle #ImaginonsDemain initié en 2021 et de poser la question de l’articulation entre paysages et pratiques agricoles. Débats et échanges doivent permettre aux participants de mieux comprendre l’interrelation entre cadre de vie et alimentation au regard notamment de l’Agenda 2030 porté par l’Etat. Dans un contexte de dérèglement climatique, l’objectif du séminaire est de donner envie aux acteurs du territoire, maires et élus des EPCI, de coopérer avec leurs agriculteurs pour favoriser une transition concrète vers des paysages agricoles durables et tendre vers l’objectif d’une autonomie alimentaire.

Programme, infos et inscriptions : https://www.caue80.fr/seminaire-paraclet/

Lycée du Paraclet Lieu-Dit « Le Paraclet », 80440 Cottenchy Cottenchy 80440 Somme [{« type »: « email », « value »: « caue80@caue80.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.22.91.11.65 »}] [{« link »: « https://www.caue80.fr/seminaire-paraclet/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T13:30:00+02:00 – 2023-09-28T17:45:00+02:00

Agriculture Séminaire

