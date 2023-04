Stage d’été de breton à Lesneven Lycée du Cleusmeur Lesneven Catégories d’Évènement: Finistère

Lesneven

Stage d’été de breton à Lesneven Lycée du Cleusmeur, 21 août 2023, Lesneven. Stage d’été de breton à Lesneven 21 – 25 août Lycée du Cleusmeur 275€ La SCOP Roudour vous propose plusieurs destinations pour vous initier ou enrichir efficacement votre breton.

Venez profiter de nos méthodes d’apprentissage dans une ambiance conviviale.

Les formations ont lieu du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

Les stages sont ouverts à tous, personnes débutantes ou bretonnantes aguerries. L’accent sera mis sur la pratique orale durant cette semaine de stage, à travers des jeux en groupe, des chants, des travaux en équipe, et des jeux de rôle.

Vous découvrirez également les méthodes d’apprentissage de Roudour : le TPR (Total Physical Response) qui lie l’acquisition d’un mot à un geste, la suggestopédie qui stimule l’hémisphère droit du cerveau grâce à des activités musicales, créatives et des sketchs, et le storytelling pour travailler la compréhension et l’expression orale. Contact et inscriptions : 02 98 99 75 81 ou par email à degemer@roudour.bzh. Lycée du Cleusmeur 5 rue chanoine Calvez, 29260 Lesneven Lesneven 29260 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 98 99 75 81 »}, {« type »: « email », « value »: « degemer@roudour.bzh »}] [{« link »: « mailto:degemer@roudour.bzh »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-21T09:00:00+02:00 – 2023-08-21T17:00:00+02:00

2023-08-25T09:00:00+02:00 – 2023-08-25T17:00:00+02:00 Roudour

