Stage de breton à Lesneven Lycée du Cleusmeur, 24 avril 2023, Lesneven.

Stage de breton à Lesneven 24 – 28 avril Lycée du Cleusmeur Modalités d’inscriptions et tarifs auprès de Roudour

Du 24 au 28 Avril 2023, Roudour propose des stages de breton à Quimper, Lesneven et Lannion pour tous les niveaux.

Que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé dans l’apprentissage de la langue, notre équipe de formateurs et formatrices professionnels sera là pour vous aider à progresser tout au long de la semaine.

L’accent sera mis sur la pratique orale durant cette semaine de stage, à travers des jeux en groupe, des chants, des travaux en équipe, et des jeux de rôle.

Vous découvrirez également les méthodes d’apprentissage de Roudour : le TPR (Total Physical Response) qui lie l’acquisition d’un mot à un geste, la suggestopédie qui stimule l’hémisphère droit du cerveau grâce à des activités musicales, créatives et des sketchs, et le storytelling pour travailler la compréhension et l’expression orale.

Contact et inscriptions : 02 98 99 75 81 ou par email à degemer@roudour.bzh.

