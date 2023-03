[Rendez-vous d’Exception] Initiation à un savoir-faire ancestral : la préparation des couleurs par broyage des pigments lycee don bosco Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

[Rendez-vous d'Exception] Initiation à un savoir-faire ancestral : la préparation des couleurs par broyage des pigments

Mercredi 29 mars, 14h00
lycee don bosco, Marseille

Suivez un Rendez-vous d'Exception au sein du Lysée Don Bosco Les gouaches sont toutes préparées dans l'atelier Carbonel à Marseille. Les pigments sont broyés à l'eau avec des colles arabiques. Les gouaches fabriquées constituent une gamme unique, préservée : la gamme de Marcel Carbonel Ateliers.

La gouache, même si elle suppose quelques précautions dans la manipulation des sujets sur laquelle elle est appliquée, offre une profondeur de couleur impossible à obtenir avec tout autre peinture (acrylique, par exemple). Elle est appliquée au pinceau, en une seule couche. Marcel Carbonel fit le choix de la gouache dès ses premières créations, fidèle à une tradition déjà séculaire. Marcel Carbonel Ateliers maintient cette technique avec la même conviction.

Le Lycée Don Bosco Marseille propose 2 options à la filière BREVET METIERS D’ART : option A (signalétique) et option B (décor peint). Date du Rendez-vous d’Exception : Mercredi 29 mars de 14h à 15h Programme de la visite :

Conférence atelier sur le savoir faire traditionnel de la préparation des couleurs par l’atelier Carbonel Condition de réservation :

