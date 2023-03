Lycée Dominique LABROISE, Art du Verre et du Cristal Lycée Dominique Labroise Sarrebourg Catégories d’Évènement: Moselle

Lycée Dominique LABROISE, Art du Verre et du Cristal 28 – 30 mars Lycée Dominique Labroise, Sarrebourg. Notre section Art du Verre et du Cristal vous accueille dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d'Art.

Lors de votre visite vous découvrirez la réalisation d’objets confectionnés à la main par nos élèves et formateurs, nous vous expliquerons les différents aspects et débouchés de cette filière. Les métiers du verre Art du verre et du cristal

Niveau 5 CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle.

• Option verrier (2 ans) : donner forme à la matière brute (moulage, soufflage…).

Dans tous ces aspects, un goût affirmé pour l’expression artistique est nécessaire. Niveau 4 Brevet des métiers d’art :

Option Souffleur de verre (2 ans)

Emplois / Débouchés

• Ouvrier qualifié dans les cristalleries.

• Créer et commercialiser sa propre production dans l’artisanat.

