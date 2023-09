Crise énergétique : décryptage et perspectives Lycée d’hôtellerie et de tourisme Guyancourt Catégories d’Évènement: Guyancourt

Crise énergétique : décryptage et perspectives

Mardi 28 novembre, 09h00
Lycée d'hôtellerie et de tourisme
Guyancourt

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Cette année, le Club Climat Energie de Saint-Quentin-en-Yvelines organise sa conférence annuelle sur la « Crise énergétique : décryptage et perspectives ». L'occasion de faire un retour d'expérience sur 2022 afin de comprendre comment les entreprises et les collectivités se sont adaptées, notamment en termes de sobriété énergétique. Découvrez également le point de vue des experts sur la construction des prix et sur les perspectives pour demain.

