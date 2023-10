Les Fourmis : stage de mathématiques et d’informatique pour lycéennes Lycée d’Excellence Edgar Morin Douai, 22 avril 2024, Douai.

Les Fourmis : stage de mathématiques et d’informatique pour lycéennes 22 – 27 avril 2024 Lycée d’Excellence Edgar Morin

La Régionale de Lille de l’Association des Professeur⋅e⋅s de Mathématiques de l’Enseignement Public, en partenariat avec le lycée d’Excellence Edgar Morin (Douai), le Laboratoire de mathématiques Paul Painlevé (Université de Lille – Unité Mixte de Recherche en Mathématiques 8524 CNRS) et le Centre de Recherche en Informatique, Signal et Automatique de Lille – CRIStAL (Université de Lille – Unité Mixte de Recherche en Mathématiques 9189 CNRS) organise un stage de mathématiques et d’informatique pour lycéennes.

La semaine est rythmée par de nombreux temps forts alliant apprentissages scientifiques, rencontres inspirantes, approfondissement sur l’orientation et moments de cohésion et de partage. Une semaine 100 % gratuite (transports, hébergement et restauration pris en charge).

Chaque matin : des ateliers « problèmes ouverts » encadrés par des professeur·e·s avec pour objectif la résolution du problème grâce à une réflexion collective. Les résultats sont présentés lors d’un oral en groupe en fin de semaine, afin de travailler sa prise de parole en public.

Chaque jour : des challenges et activités sportives encadrés par des moniteur·trice·s sportif·ve·s afin de développer le goût de l’effort, le dépassement de soi et la cohésion d’équipe, des activités culturelles diverses (opéra, cinéma, etc. )mais également des rencontres avec des personnalités inspirantes pour transmettre la passion d’un métier et déclencher des vocations pour la diversité des carrières scientifiques et techniques.

Lycée d’Excellence Edgar Morin 264 Rue d’Arras, 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-22T07:00:00+02:00 – 2024-04-22T22:00:00+02:00

2024-04-27T07:00:00+02:00 – 2024-04-27T22:00:00+02:00