« Les Inamovibles » Sèdjro Giovanni Houansou – Beatriz Gutiérrez Lundi 21 novembre, 15h00 Lycée des métiers rené cassin pole professionnel

dans les établissements scolaires, jauge limitée, ADAGE – pass culture pro, réservations collectives, nous consulter.

HORS LES MURS / Médiation autour de la création / Lectures et table ronde handicap moteur mi Lycée des métiers rené cassin pole professionnel 3 quai charles frey 67000 strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est Projet lauréat de l’appel à projets Dilcrah 2022. Texte lauréat RFI 2018, lauréat Artcena 2019 et lauréat prix des lycéens Bernard Marie Koltès 2021. Création prévue à la saison 23-24 en partenariat avec le Ministère de la Culture Artcena dans le cadre de l’aide nationale à la création.

Synopsis

« Lamine est un jeune homme poursuivi par la rage comme il le dit. Il cherche ses propres réponses. Il dit avoir un contrat à l’étranger, il parle d’un voyage officiel. Sa mère voudrait le raisonner, mais elle ne l’empêchera pas de quitter son domicile pour partir avec un passeur. Malik, un autre jeune, parti plutôt, préfèrera ne pas rentrer au pays les mains vides. Le parcours, la vie de ces deux jeunes, est la petite fenêtre par laquelle Sedjro Houansou nous donne à voir un monde ravagé dans lequel le combat pour la survie peut conduire les hommes au pire. »

