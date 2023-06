Summer Camp Basket Lycée des Métiers du Bâtiments Felletin, 20 août 2023, Felletin.

Summer Camp Basket 20 – 25 août Lycée des Métiers du Bâtiments Nous avons mis en place 3 tarifs : un tarif social à 50€ (QF<1500; ASE; Handicap), un tarif à 300€ pour les jeunes issus de Creuse et un Tarif à 500€ pour ceux qui ne rentrent dans aucun de ces critères, le coût de revient du camp est à 450€

C’est un séjour sportif à dominante basket-ball destiné aux jeunes basketteurs et basketteuses creusoi(ses) également ouvert aux jeunes non licenciés agés de 11 à 17 ans et qui seront hébergés dans le Lycée des Métiers du Batiment à Felletin.

Les participants pourront découvrir et se perfectionner au basket-ball sous toutes ses formes.

Une activité journalière piscine avec cours jeux et aquagym sera proposée.

Une journée multisports et notamment le sport nature (Canoé, course d’orientation et randonnée) sur les bords du lac de Vassivière.

Durant le séjour les participants auront un retour d’expérience sur une jeune joueuse issue du pôle espoir et seront sensibilisés sur les incivilités dans le sport.

Certains participants seront acteurs de leur séjour en participant à une formation sur l’arbitrage afin d’obtenir un diplome d’arbitre Départemental.

Un moment est prévu au rangement et nettoyage des locaux afin de créér un moment axé sur le respect et les règles de vie en collectivité.

Lycée des Métiers du Bâtiments route d’Aubusson 23500 Felletin Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://basketcreuse.fr/summer-camp/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-20T16:00:00+02:00 – 2023-08-20T23:59:00+02:00

2023-08-25T00:00:00+02:00 – 2023-08-25T17:00:00+02:00

basket fun