Venez à la découverte de ce lycée durant les Journées européennes du patrimoine Lycée des métiers de la gastronomie, de l’hôtellerie et des tourismes Georges Frêche Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier Venez à la découverte de ce lycée durant les Journées européennes du patrimoine Lycée des métiers de la gastronomie, de l’hôtellerie et des tourismes Georges Frêche Montpellier, 16 septembre 2023, Montpellier. Venez à la découverte de ce lycée durant les Journées européennes du patrimoine Samedi 16 septembre, 09h00, 13h00 Lycée des métiers de la gastronomie, de l’hôtellerie et des tourismes Georges Frêche Gratuit. Sur inscription. Durée de la visite : 1 heure et 15 minutes. Les départs ont lieu toutes les 30 minutes selon le calendrier suivant :

Matin : 9h00, 9h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30.

Après-midi : 13h00, 13h30, 14h00, 14h30, 15h00, 15h30. Nous sommes ravis de vous informer que le lycée Georges Frêche ouvrira ses portes aux visiteurs le samedi 16 septembre, de 9h à 17h, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Profitez de visites guidées organisées par les étudiants de 1ère année du BTS Tourisme du lycée Georges Frêche. Vous pourrez en apprendre davantage sur les formations dispensées dans l’établissement, ainsi que découvrir les différents espaces de ce bâtiment unique. Parmi ceux-ci, vous trouverez un lieu d’exposition temporaire d’œuvres d’art, un espace de conférence, quatre restaurants d’application, un hôtel pédagogique comprenant neuf chambres, ainsi qu’une boutique.

Nous espérons vous accueillir nombreux pour cette journée spéciale ! Lycée des métiers de la gastronomie, de l’hôtellerie et des tourismes Georges Frêche 401 rue Le Titien, 34000 Montpellier Montpellier 34006 Port Marianne Hérault Occitanie 04 67 13 05 05 [{« type »: « link », « value »: « https://www.montpellier-tourisme.fr/pratique/reserver-vos-activites-hebergement/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 67 60 60 60 »}] Le lycée Georges Frêche de Montpellier est un établissement hôtelier. Signé par l’architecte italien Massimo Fuksas, l’édifice a ouvert ses portes en 2012. La structure, composée de plus de 17 000 plaques argentées en alucobond, forme un bâtiment tout en courbure. Le mobilier intérieur, signé Matali Crasset, est inspiré par la forme du fouet de cuisine. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 ©Pascal Mesnard – Lycée g. Frêche – Montpellier Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Lycée des métiers de la gastronomie, de l'hôtellerie et des tourismes Georges Frêche Adresse 401 rue Le Titien, 34000 Montpellier Ville Montpellier Departement Hérault Lieu Ville Lycée des métiers de la gastronomie, de l'hôtellerie et des tourismes Georges Frêche Montpellier

Lycée des métiers de la gastronomie, de l'hôtellerie et des tourismes Georges Frêche Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/