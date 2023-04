Journée de l’Europe Lycée des Chartons Lycée des Chartrons Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde

Journée de l’Europe Lycée des Chartons Lycée des Chartrons, 9 mai 2023, Bordeaux. Journée de l’Europe Lycée des Chartons Mardi 9 mai, 08h00 Lycée des Chartrons Participation réservée aux lycéens L’EUROPE DIRECT Bordeaux-Gironde fête la journée de l’Europe avec ses partenaires au sein du Lycée des Chartrons :

Quand ?

De 8h à 12h

Où ?

Lycée des Chartrons (Bordeaux) Au programme : ateliers, jeux, quizz, expositions. Lycée des Chartrons 130 rue Jardin Public, 33300 Bordeaux Bordeaux 33000 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-09T08:00:00+02:00 – 2023-05-09T12:00:00+02:00

2023-05-09T08:00:00+02:00 – 2023-05-09T12:00:00+02:00 Europe Jme image libre de droit

Détails Catégories d’Évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Lycée des Chartrons Adresse 130 rue Jardin Public, 33300 Bordeaux Ville Bordeaux Departement Gironde Lieu Ville Lycée des Chartrons Bordeaux

Lycée des Chartrons Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Journée de l’Europe Lycée des Chartons Lycée des Chartrons 2023-05-09 was last modified: by Journée de l’Europe Lycée des Chartons Lycée des Chartrons Lycée des Chartrons 9 mai 2023 bordeaux Lycée des Chartrons Bordeaux

Bordeaux Gironde