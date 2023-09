Concours départemental de taille de vigne 2023 Lycée d’enseignement général et technologique agricole Marie Durand Rodilhan Catégories d’Évènement: Gard

RODILHAN Concours départemental de taille de vigne 2023 Lycée d’enseignement général et technologique agricole Marie Durand Rodilhan, 12 décembre 2023, Rodilhan. Concours départemental de taille de vigne 2023 Mardi 12 décembre, 12h00 Lycée d’enseignement général et technologique agricole Marie Durand La MSA du Languedoc participe depuis de nombreuses années au concours de taille des Jeunes Agriculteurs : conseils sur le port et l’utilisation des EPI, évaluation des participants sur le poste de taille, échanges sur différentes thématiques prévention.

Cette collaboration est saluée par les Conseillers en prévention et les JA, organisateur de cette manifestation. Lycée d’enseignement général et technologique agricole Marie Durand Chemin des Canaux 30230 RODILHAN Rodilhan 30230 Gard Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T12:00:00+01:00 – 2023-12-12T17:00:00+01:00

2023-12-12T12:00:00+01:00 – 2023-12-12T17:00:00+01:00 MSALanguedoc concours Détails Catégories d’Évènement: Gard, RODILHAN Autres Lieu Lycée d'enseignement général et technologique agricole Marie Durand Adresse Chemin des Canaux 30230 RODILHAN Ville Rodilhan Departement Gard Lieu Ville Lycée d'enseignement général et technologique agricole Marie Durand Rodilhan latitude longitude 43.831405;4.440397

Lycée d'enseignement général et technologique agricole Marie Durand Rodilhan Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rodilhan/