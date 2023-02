La Nuit de la Chouette et des autres animaux nocturnes lycée de Suscinio – Ploujean – Morlaix Morlaix Catégories d’Évènement: Finistère

Morlaix

La Nuit de la Chouette et des autres animaux nocturnes lycée de Suscinio – Ploujean – Morlaix, 4 mars 2023, Morlaix. La Nuit de la Chouette et des autres animaux nocturnes Samedi 4 mars, 20h00 lycée de Suscinio – Ploujean – Morlaix

Entrée libre et gratuit (pas d’inscription en amont)

Le CPIE Pays de Morlaix, en partenariat avec le lycée de Suscinio, vous accueille à partir de 20h pour des ateliers et balades nocturnes autour des rapaces et animaux de la nuit. lycée de Suscinio – Ploujean – Morlaix lycée suscinio – Ploujean – Morlaix Morlaix 29600 Finistère Bretagne Les étudiants en BTS GPN (Gestion et protection de la Nature), partenariat avec le CPIE Pays de Morlaix, proposent des animations à partir de 20h le samedi 4 mars au lycée agricole de Suscinio à Ploujean.

Plusieurs balades de durées et distances différentes sont proposées adaptées à tous les publics (jeunes enfants, adultes, familles…). Ces sorties nocturnes à l’écoute des bruits de la nuit permettront à chacun d’en savoir plus sur les rapaces nocturnes mais aussi sur les autres animaux de la Nuit.

Des ateliers seront aussi proposés : pelotes de réjection, trame noire, nichoirs, sons de la nuit…

Prévoir des chaussures de randonnée et une tenue adaptée à la météo et à la tombée de la nuit ainsi qu’une lampe frontale

Accès libre – Pas d’inscription en amont.

Financé par Morlaix Communauté dans le cadre du plan d’actions TVB

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-04T20:00:00+01:00

2023-03-04T22:30:00+01:00 Lola Fouché

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Morlaix Autres Lieu lycée de Suscinio - Ploujean - Morlaix Adresse lycée suscinio - Ploujean - Morlaix Ville Morlaix Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville lycée de Suscinio - Ploujean - Morlaix Morlaix Departement Finistère

lycée de Suscinio - Ploujean - Morlaix Morlaix Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morlaix/

La Nuit de la Chouette et des autres animaux nocturnes lycée de Suscinio – Ploujean – Morlaix 2023-03-04 was last modified: by La Nuit de la Chouette et des autres animaux nocturnes lycée de Suscinio – Ploujean – Morlaix lycée de Suscinio - Ploujean - Morlaix 4 mars 2023 lycée de Suscinio - Ploujean - Morlaix Morlaix morlaix

Morlaix Finistère