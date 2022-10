Atelier cuisine avec les jeunes lycéen Lycée de Sevran Sevran Catégories d’évènement: Seine-Saint-Denis

Sevran

Atelier cuisine avec les jeunes lycéen Lycée de Sevran, 17 octobre 2022, Sevran. Atelier cuisine avec les jeunes lycéen Lundi 17 octobre, 10h00 Lycée de Sevran Atelier de cuisine et bien être alimentaire avec les jeunes Lycée de Sevran 1 allée Ravel 93270 Sevran 93270 Seine-Saint-Denis Île-de-France En partenariat avec APRIFEL, cette action a pour but d’aller à la rencontre des élèves du lycée agricole Saltus Campus de Sevran, et de leur faire découvrir les techniques culinaires avec des produits issus de la région. Cette séance se fera en présence d’une diététicienne d’APRIFEL qui interviendra auprès de ses élèves pour faire découvrir les bienfaits d’une alimentation saine et équilibrée. Les délégués de la MSA viendront s’entretenir avec les jeunes pour leur présenter la MSA et leur rôle d’élus local au service des acteurs du monde agricole.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-17T10:00:00+02:00

2022-10-17T12:30:00+02:00

Lieu Lycée de Sevran Adresse 1 allée Ravel 93270 Ville Sevran

Sevran Seine-Saint-Denis