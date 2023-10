Ateliers culinaires parents-enfants (la semaine du goût) Lycée de Saubrigues Saubrigues, 18 octobre 2023, Saubrigues.

Saubrigues,Landes

Dans le cadre de la semaine du goût à MACS, retrouvez le mercredi 18 octobre des ateliers culinaires parents-enfants gratuit (pour les enfants de 7 ans et +).

Vous avez le choix entre :

> atelier salé de 9h30 à 12h

> atelier sucré de 14h à 16h30.

2023-10-18 fin : 2023-10-18 12:00:00. EUR.

Lycée de Saubrigues

Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



As part of Taste Week at MACS, we’re offering free parent-child culinary workshops on Wednesday, October 18 (for children aged 7 and over).

You can choose between :

> savoury workshop from 9.30am to 12pm

> sweet workshop from 2pm to 4:30pm

Como parte de la Semana del Gusto en el MACS, habrá talleres culinarios gratuitos para padres e hijos el miércoles 18 de octubre (para niños a partir de 7 años).

Podrá elegir entre :

> taller salado de 9.30 a 12.00 horas

> taller dulce de 14:00 a 16:30

Im Rahmen der Geschmackswoche in MACS finden am Mittwoch, dem 18. Oktober, kostenlose Eltern-Kind-Kochworkshops statt (für Kinder ab 7 Jahren).

Sie haben die Wahl zwischen :

> herzhafter Workshop von 9:30 bis 12:00 Uhr

> süßer Workshop von 14:00 bis 16:30 Uhr

Mise à jour le 2023-09-28 par OTI LAS