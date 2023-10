LES MIDIS DE L’INFO JEUNES Lycée de Lorient agglo Lanester, 16 octobre 2023, Lanester.

Dans le cadre d’un temps fort initié par le Centre Régional Info Jeunes Bretagne, cinq Structures Info Jeunes :

Guidel, Lanester, Lorient, Ploemeur et Quéven s’associent pour animer cette présentation sous la forme d’un stand Info Jeunes, durant une pause méridienne dans la semaine du lundi 16 octobre au Vendredi 20 octobre 2023.

Cet espace proposera des informations complémentaires au travail d’accompagnement de la vie scolaire des établissements scolaires, nous mettrons l’accent sur :

 Favoriser l’autonomie : les aides au permis de conduire, les jobs étudiants et jobs d’été, les réseaux

baby-sitting …

 Préparer l’après lycée : Logement >> les aides, les conseils, les dispositifs intergénérationnels ….

 Prendre soin de soi : le droit à la santé, les structures d’accompagnements, les numéros nationaux …

 S’engager : le bénévolat associatif, les aides au BAFA, partir à l’étranger,

 Complément des études : ressources pour les stages, la rédaction de CV et lettre de motivation …

Lycée de Lorient agglo rue des déportés lanester Lanester 56600 Morbihan Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T12:00:00+02:00 – 2023-10-16T14:00:00+02:00

2023-11-16T12:30:00+01:00 – 2023-11-16T13:00:00+01:00

stand info lycee présentation