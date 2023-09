Journée Régionale de l’APMEP de Lille – Mathématiques : À l’abordage ! Lycée de l’Escaut Valenciennes Catégories d’Évènement: Nord

Valenciennes Journée Régionale de l’APMEP de Lille – Mathématiques : À l’abordage ! Lycée de l’Escaut Valenciennes, 16 décembre 2023, Valenciennes. Journée Régionale de l’APMEP de Lille – Mathématiques : À l’abordage ! Samedi 16 décembre, 08h00 Lycée de l’Escaut La Régionale de Lille de l’Association des Professeur⋅e⋅s de Mathématiques de l’Enseignement Public tiendra sa journée régionale le samedi 16 décembre 2023 de 09h30 à 17h30 au lycée de l’Escaut de Valenciennes intitulé « Mathématiques : A l’abordage ! ». Cet évènement est gratuit et ouvert aux enseignant⋅e⋅s de collège, de lycée, de maternelle, d’élémentaire, du supérieur, aux adhérent.e⋅s ou non… sur simple inscription (très recommandée) en envoyant un courriel à La Régionale de Lille (contact@apmeplille.fr) avant le 30 novembre 2023. Pour tout renseignement : contact@apmeplille.fr. Lycée de l’Escaut 1 avenue de Saint-Amand, Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:contact@apmeplille.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-16T08:00:00+01:00 – 2023-12-16T19:00:00+01:00

