Cet évènement est passé Fête de l’agriculture en Côte d’Or Lycée de la Barotte Châtillon-sur-Seine Catégories d’Évènement: Châtillon-sur-Seine

Côte-d'Or Fête de l’agriculture en Côte d’Or Lycée de la Barotte Châtillon-sur-Seine, 2 septembre 2023, Châtillon-sur-Seine. Fête de l’agriculture en Côte d’Or 2 et 3 septembre Lycée de la Barotte Le lycée la Barotte fait sa pré-rentrée La fête régionale de l’agriculture aura lieu les 2 et 3 septembre au Lycée la Barotte à Châtillon-sur-Seine. Parmi de nombreux stands figurera celui de la MSA. Venez nombreux participer aux animations propsées. Lycée de la Barotte Châtillon-sur-Seine Châtillon-sur-Seine 21400 Route de Langres Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-02T08:00:00+02:00 – 2023-09-02T18:00:00+02:00

2023-09-03T08:00:00+02:00 – 2023-09-03T18:00:00+02:00 Fête de l’agriculture Elus MSA Détails Catégories d’Évènement: Châtillon-sur-Seine, Côte-d'Or Autres Lieu Lycée de la Barotte Adresse Châtillon-sur-Seine Ville Châtillon-sur-Seine Departement Côte-d'Or Lieu Ville Lycée de la Barotte Châtillon-sur-Seine latitude longitude 47.860747;4.574914

Lycée de la Barotte Châtillon-sur-Seine Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon-sur-seine/