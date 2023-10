OD 52 Lycée de Gaulle CHAUMONT, 26 février 2024, CHAUMONT.

OD 52 26 février – 1 mars 2024 Lycée de Gaulle

Ce stage de musique est à destination des musiciens qui souhaitent approfondir leur pratique musicale d’orchestre d’harmonie.

Ouvert aux enfants et aux adultes, il représentera entre 45 et 60 stagiaires.

D’une durée de 5 jours, le stage se déroulera au Lycée De Gaulle de Chaumont (52), lycée qui accueille des élèves dans son internat tout au long de l’année. Les stagiaires seront logés dans l’internat de ce lycée.

A l’issue du séjour, deux concerts de restitution auront lieu : à la Salle des fêtes de Chaumont et à l’Auditorium de Montier-en-Der.

Lycée de Gaulle Avenue Christian Pineau , 52000 CHAUMONT CHAUMONT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-26T09:00:00+01:00 – 2024-02-27T00:59:59+01:00

2024-03-01T01:00:01+01:00 – 2024-03-01T23:00:00+01:00