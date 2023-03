Projection-débat du documentaire « Les yeux en amande » réalisé par la Compagnie Les Rêves fous Lycée d’Alembert Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Projection-débat du documentaire « Les yeux en amande » réalisé par la Compagnie Les Rêves fous Lycée d’Alembert, 20 mars 2023, Paris. Projection-débat du documentaire « Les yeux en amande » réalisé par la Compagnie Les Rêves fous Lundi 20 mars, 09h00 Lycée d’Alembert Entrée libre Projection-débat du documentaire « Les yeux en amande » réalisé par la Compagnie Les Rêves fous Ce film a été réalisé par la Compagnie les rêves fous, à partir d’interviews de jeunes gens de 16 à 22 ans et d’un sociologue, lesquels témoignent des processus qui mènent à la discrimination.

Cette intervention se déroule dans le cadre de 3 temps d’ateliers menés en partenariat également avec le Défenseur des droit, avec intervention de JADE (Jeunes Ambassadeurs du Défenseur des droits). Lycée d’Alembert 22 Sente des Dorées, 75019 Paris Paris 75019 Quartier d’Amérique Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « compagnilesrevesfous@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T09:00:00+01:00 – 2023-03-20T12:00:00+01:00

2023-03-20T09:00:00+01:00 – 2023-03-20T12:00:00+01:00 Discriminations racismes

