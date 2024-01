Journal des Fouilles lycée Corvisart – Tolbiac des arts graphiques Paris, 13 mai 2024, Paris.

Journal des Fouilles Lundi 13 mai 2024, 10h00, 13h00, 15h30 lycée Corvisart – Tolbiac des arts graphiques Entrée libre sur réservation

Journal des fouilles est une forme courte sur Jane Dieulafoy, archéologue française qui découvrit le site de Suse, en Perse (actuel Iran), à la fin du XIXe siècle. Elle documente ses recherches dans ses livres, ses dessins et ses photographies. Initialement partis sur les traces de l’influence de l’art oriental sur le gothique européen, Jane et son mari Marcel exhument la Frise des Lions du palais de Darius 1er (522-486 avant J.-C.), la Rampe de l’escalier du palais d’Artaxerxès III et la frise des Archers, qu’ils rapportent au Louvre où ils sont exposés depuis 1886 dans les ‘salles Dieulafoy’. Jane Dieulafoy est aussi romancière, journaliste et photographe. D’un caractère intrépide et combatif, elle s’habille en homme lors de la guerre de 1870, puis, pour les fouilles en Iran. Elle conservera le costume d’homme à son retour à Paris, où elle obtient un ‘permis de travestissement’. Le spectacle invite les jeunes spectateurs dans le bivouac de l’exploratrice. Il sera créé au sein des collèges et lycées d’Ile-de-France lors de la saison 23/24.

Pour la saison 2023/2024, une forme courte sur la figure de Jane Dieulafoy Journal de fouilles sera créée au sein de plusieurs établissements scolaires d’Ile-de-France (collèges ou lycées). Les élèves pourront participer au processus d’élaboration (répétitions, construction de la scénographie, des costumes et des accessoires) tout au long de l’année, et ce, jusqu’à la création du spectacle, qui sera présenté dans les salles de classes. Le travail autour de cette forme courte s’accompagnera d’ateliers à partir des textes, dessins et photographies de Jane Dieulafoy, en lien avec des archéologues, un graphiste-illustrateur (Gaspard Njock) et une scénographe (Clémence Kazémi). Les élèves auront également un parcours de spectateur.trice avec des sorties, au Musée du Louvre où ils.elles verront la frise du Palais de Darius au département des Antiquités orientales (visite commentée et dessinée des salles Dieulafoy), aux archives de l’institut National de l’Histoire de l’Art, ainsi que dans des théâtres d’Ile-de-France.

