Visite guidée du lycée : quelle histoire ! Lycée Cordouan Royan, 16 septembre 2023, Royan.

Visite guidée du lycée : quelle histoire ! Samedi 16 septembre, 09h30, 10h30, 11h30 Lycée Cordouan Gratuit. Entrée libre. Point de rendez-vous : hall d’entrée du lycée puis parcours au sein de l‘établissement.

Partez à la découverte architecturale, artistique et historique du lycée Cordouan avec :

– Une présentation par des étudiants de deuxième année du BTS Tourisme, des œuvres du 1% artistique d’Olivier Debré.

– Une visite architecturale par Claire Steimer, conservateur du patrimoine, service du patrimoine et de l’Inventaire de la région Nouvelle-Aquitaine : « Aux origines du lycée Cordouan, l’histoire de la Triloterie ».

Les visites sont proposées en partenariat avec les étudiants du BTS Tourisme du lycée Cordouan et la ville de Royan, labelisée « Villes et Pays d’art et d’histoire ».

Lycée Cordouan 28 rue Henri Dunant, 17200 Royan Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 23 51 70 Le lycée d’enseignement général et technologique déploie, avec élégance, la structure monumentale blanche et moderne, voulue par les architectes lors de sa rénovation. Le nom du lycée vient du plus ancien phare de France situé au large de l’estuaire de la Gironde. Il est labellisé « Lycée des Métiers du Tourisme » en 2012.

Restructuré dans les années 1990, le lycée Cordouan est l’héritier de plusieurs établissements et notamment de l’internat dit de la Triloterie construit en 1959-1960 par l’architecte de l’église Notre-Dame : Guillaume Gillet. Ce bâtiment s’inscrit ainsi pleinement dans la période de reconstruction de Royan puis est intégré à partir de 1966 dans un projet plus global de cité scolaire. La visite des bâtiments actuels permettra de parcourir l’histoire du lycée, illustrée de photographies et de plans d’époque. À travers cette découverte de l’architecture scolaire des Trente Glorieuses, le dispositif du 1% artistique, créé en 1951, sera également abordé avec la présentation des toiles monumentales d’Olivier Debré.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-16T11:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

©Lycée Cordouan