Résidence artistique de la Cie Le Lien Théâtre 11 septembre – 11 octobre Lycée Condorcet

La Cie Le Lien Théâtre sera en résidence au Lycée Condorcet du 11 au 15 septembre 2023. Au total, 18h d’ateliers seront répartis tout au long de la semaine (horaires à confirmer).

Cette semaine de résidence sera ponctuée de temps de rencontres et d’ateliers de pratique artistique pluridisciplinaire (théâtre et musique) avec les élèves de seconde, de première et de terminale.

Les répétitions seront ouvertes aux lycéen.ne.s afin de leur faire découvrir en immersion le travail de mise en scène, de jeu d’acteur et de scénographie à partir d’un spectacle professionnel.

Lycée Condorcet 29 Rue Edmond Rostand, 69800 Saint-Priest Saint-Priest 69800 Plaine de Saythe / Bel Air Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-11T14:00:00+02:00 – 2023-09-11T18:00:00+02:00

2023-10-11T10:00:00+02:00 – 2023-10-11T16:00:00+02:00

© Ernesto Timor