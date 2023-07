Visite Lycée COLBERT Lycée Colbert Paris Catégorie d’Évènement: Paris Visite Lycée COLBERT Lycée Colbert Paris, 16 septembre 2023, Paris. Visite Lycée COLBERT Samedi 16 septembre, 10h00 Lycée Colbert Entrée Libre Visite du patrimoine du Lycée.

Une des premières Ecoles Primaires Supérieures construites en 1868 par la Ville de Paris, le lycée possède un patrimoine pédagogique riche des acquisitions faites au cours du temps. Cette année le réveil de l’association Amicale des Anciens Eleves sera un des points forts de cette journée. Lycée Colbert 27 rue du Château Landon 75010 Paris Paris 75010 Paris Île-de-France 01.44.89.88.20 https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s6_208046/fr/accueil https://ehne.fr/colbert/base-de-donnees-du-fonds-colbert Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00 Lycée Colbert Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Lycée Colbert Adresse 27 rue du Château Landon 75010 Paris Ville Paris Departement Paris Age max 99 Lieu Ville Lycée Colbert Paris

Lycée Colbert Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/