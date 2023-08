visites des horloges du lycée d’Altitude Lycée climatique d’altitude Briançon, 16 septembre 2023, Briançon.

visites des horloges du lycée d’Altitude Samedi 16 septembre, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00 Lycée climatique d’altitude nombre de places limité

Visite de l’horloge mécanique centenaire et présentation de l’ensemble des projets innovants développés par des élèves, professeurs et partenaires du lycée dans le Briançonnais et ailleurs.

Lycée climatique d’altitude rue Marius Chancel 05100 Briançon Briançon 05100 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06.12.35.80.18 »}, {« type »: « email », « value »: « denis.vialette@laposte.net »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Ville de Briançon