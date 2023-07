Ouverture de saison des Bords de Scènes : Fantôme Lycée Clément Ader Athis-Mons Athis-Mons Catégories d’Évènement: Athis-Mons

Ouverture de saison des Bords de Scènes

Fantôme

Collectif La Méandre

Un petit bijou poétique sous forme de ciné-concert, à la croisée des arts numériques, de la musique et du théâtre d’objet. On y suit le parcours d’un enfant nommé Fantôme qui évolue dans un drôle de monde, tout n’y semble tourner qu’autour du travail Notre jeune héros, lui, ne connaît qu’une règle : s’amuser…

Ciné-concert pour l’espace public

En famille I Dès 10 ans
Lycée Clément Ader Athis-Mons
37 bis Rue Geneviève Anthonioz de Gaulle 91200 Athis-Mons

