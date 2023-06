Ouverture de saison : Fantôme Lycée Clément Ader Athis-Mons, 16 septembre 2023, Athis-Mons.

Ouverture de saison : Fantôme Samedi 16 septembre, 21h00 Lycée Clément Ader Entrée libre

Fantôme

Collectif La Méandre

Ciné-concert pour l’espace public

En famille I Dès 10 ans I Gratuit

Fantôme. Derrière ce mystérieux titre se niche le nouveau spectacle d’Arthur Delaval, un petit bijou poétique sous forme de ciné-concert, à la croisée des arts numériques, de la musique et du théâtre d’objets. Accessible dès 9 ans, il plonge les spectateurs au cœur d’un film d’animation onirique et ultra inventif. On y suit le parcours d’un enfant nommé Fantôme qui évolue dans un drôle monde. Tout n’y semble tourner qu’autour du travail, chacun s’appliquant à effectuer sa tâche quotidienne et répétitive, jusqu’au jour où le peuple se révolte. Notre jeune héros, lui, ne connaît qu’une règle : s’amuser ! C’est par cette incroyable force de caractère et son pouvoir d’imagination qu’il viendra, malgré lui, perturber l’engrenage de cette société bien autoritaire.

Voici un parcours initiatique très original et piloté depuis la scène par Arthur Delaval et Charlie Doublet, deux compères bourrés de talent qui ne parlent qu’en musique et bricolages sonores. C’est leur manière à eux de nous transmettre cette étonnante histoire et d’ouvrir grand les portes de l’imaginaire…

Lycée Clément Ader 37 bis rue Geneviève Anthonioz-de Gaulle 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T21:00:00+02:00 – 2023-09-16T22:00:00+02:00

