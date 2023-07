Visite guidée du lycée Clemenceau Nantes lycée Clemenceau Nantes, 16 septembre 2023, Nantes.

Visite guidée du lycée Clemenceau Nantes Samedi 16 septembre, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30 lycée Clemenceau Visite sur inscription uniquement (places limitées à 30 personnes par visite)

Le lycée ouvre ses portes à 4 visites de l’établissement (à 13h30, 14h30, 15h30, 16h30) pour la découverte ou la redécouverte de ses bâtiments prestigieux. Chaque visite sera guidée et commentée par un membre du Comité de l’Histoire du lycée Clemenceau. Les visiteurs inscrits pourront aussi découvrir au Parloir une exposition sur le thème « Ado des années 50 ». (1h30 de visite en tout)

lycée Clemenceau 1 rue Clemenceau Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire 02.51.81.86.10. https://gclemenceau.paysdelaloire.e-lyco.fr [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 81 86 10 »}] Etablissement scolaire napoléonien ouvert en 1808, le lycée Clemenceau accueille aujourd’hui 1800 élèves et étudiants de classes préparatoires dans des bâtiments prestigieux. Le lycée est facilement accessible par bus ou tram. Il est plus difficile de se garer à proximité.

