Orléans Université populaire : Présences du design Lycée Charles Peguy Orléans, 12 octobre 2023, Orléans. Université populaire : Présences du design Jeudi 12 octobre, 17h15 Lycée Charles Peguy Entrée gratuite. Inscription obligatoire Nous avons le plaisir de vous inviter au lancement de notre université populaire « Présences du design », un cycle de conférences qui abordera la thématique du design sous différentes facettes.

La première soirée verra Elke Mittmann, Directrice de la Maison de l’Architecture, animer une conférence autour de la thématique de la promenade. Les conférences gratuites auront lieu à 17h15 dans l’amphithéâtre du Lycée Charles Péguy, 1 Cr Victor Hugo, 45100 Orléans Lycée Charles Peguy 1 cours Victor Hugo, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « info@ma-cvl.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T17:15:00+02:00 – 2023-10-12T19:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Loiret, Orléans Lieu Lycée Charles Peguy Adresse 1 cours Victor Hugo, 45100 Orléans Ville Orléans

