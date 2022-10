La ville nouvelle « Orléans–La Source » Lycée Charles Peguy Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Conférence sur Orléans-La Source Lycée Charles Peguy 1 cours Victor Hugo, 45100 Orléans Orléans 45100 Loiret Centre-Val de Loire En 1959, la ville d’Orléans achète des terrains à la commune de Saint-Cyr-en-Val afin d’édifier le quartier de La Source. Le ministre de la Reconstruction et de l’Urbanisme Pierre Sudreau annonce la création sur le site de La Source d’un campus décrit par la presse de l’époque comme un futur « Oxford-français ».

Dès 1962 débute l’édification de la cité nouvelle de La Source selon les plans de l’architecte-urbaniste Louis Arretche. La conférence d’Elke Mittmann porte sur la création architecturale et urbaine de la ville nouvelle Orléans – La Source et présente l’influence de l’architecte sur la conception d’Arretche. La conférence tente de démontrer que la doctrine urbaine et architecturale de la Charte d’Athènes, développée à l’issu du 4ème Congrès international d’architecture moderne (1933) sera intégrée dans la conception initiale tout comme une autre projet de Le Corbusier qui concerne la création d’un Musée des civilisations du monde – le Mundaneum (1929). Conférence organisée dans le cadre de l’exposition « La Source (partie#1), géographies des archives & mondes sociaux » visible dans les locaux de l’Ordre Régional des Architectes-Maison de l’Architecture Centre-Val de Loire situés au 44 quai Saint-Laurent 45000 Orléans, jusqu’au 31 janvier 2023

