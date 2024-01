Stage musical de l’Orchestre d’harmonie Départemental (OD 52) Lycée Charles de Gaulle Chaumont, lundi 26 février 2024.

Stage musical de l’Orchestre d’harmonie Départemental (OD 52) Arts Vivants 52 et la CMF Fédération Musicale Aube Haute-Marne invitent les musiciens du département à participer à un stage musical du 26 février au 1er mars 2024 à Chaumont. 26 février – 1 mars Lycée Charles de Gaulle – Stagiaires adhérents à la CMF / Fédération Musicale Aube Haute-Marne : 140 €

– Stagiaires non-adhérents à la CMF / Fédération Musicale Aube Haute-Marne : 170 €

Les tarifs comprennent l’hébergement et les repas

Accessible, dès le deuxième cycle instrumental, il est ouvert à tous ceux qui sont issus des sociétés musicales ou des écoles de musique haut-marnaises (voire même des départements alentours). Vous travaillerez en partiels mais également en tutti avec le chef invité Maxime Pitois

Vous serez également encadrés par une équipe pédagogique : Damien Bonnin à la direction du stage et aux saxophones, Mélanie Gervasoni aux flûtes, Florence Favrau aux clarinettes, Audrey Fertier aux cuivres et Denis Desbrières aux percussions.

Nouveauté cette année, deux solistes seront invités : Julien Henneveux au didjeridoo, instrument à vent traditionnel aborigène, et Simon Girard au trombone.

Moment de pratique collective, d’échange et de rencontre, ce stage vous permettra d’acquérir de nouvelles compétences, de développer vos réflexes et de travailler un nouveau répertoire au sein d’un orchestre.

Pour finir, deux concerts seront donnés sous la direction du chef invité. Le programme sera varié, avec à la fois des pièces pour orchestre seul, mais aussi avec les solistes, autour des musiques du monde, de l’écriture contemporaine, ou du swing. Ces concerts seront ouverts au grand public et gratuits. Ils auront lieu le jeudi 29 février à 20h à la Salle des Fêtes de Chaumont et le vendredi 1er mars à 20h au Pôle socio-culturel de Montier-en-Der.

Informations : 03 25 02 05 75

Inscriptions avant le 31 janvier à orchestre.od52@gmail.com / Plus de détails ici

Partenariats : Mairies de Chaumont et de Montier-en-Der, Crédit Mutuel

Livret de présentation du stage

Bulletin d’inscription au stage

© Benjamin Guillot – Arts Vivants 52