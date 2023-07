Visite-parcours de la cité scolaire Chaptal Lycée Chaptal Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite-parcours de la cité scolaire Chaptal Samedi 16 septembre, 14h00 Lycée Chaptal Entrée gratuite, sur inscription.

Le musée du lycée Chaptal vous ouvre ses portes lors des Journées européennes du patrimoine 2023.

Venez admirer ses collections au cours d’une visite libre ou guidée qui vous fera découvrir l’ensemble de la cité scolaire. Revivez les périodes qui ont marqué notre histoire à l’échelle de l’établissement. Des origines aux événements marquants qui s’y sont déroulés, ce parcours thématique vous permettra de saisir toutes les spécificités du lieu : architecture, innovations pédagogiques, cadre de vie, personnalités et faits remarquables …

Durée de la visite : 2h – 2h30

Date et horaires : samedi 16 septembre de 14h00 à 20h00

Format : parcours thématique au sein de l’établissement

Au plaisir de vous y rencontrer.

N.B : veuillez noter que le parcours d’exposition s’étend sur cinq étages, uniquement accessibles par escalier.

La cité scolaire Chaptal a été construite entre 1866 et 1876 par l'architecte Eugène Train pour accueillir les élèves de l'ancienne pension Saint-Victor, fondée en 1820 par le dramaturge et pédagogue Prosper-Parfait Goubaux. Les humanités classiques n'y étant pas enseignées, l'établissement reçut en 1848 le titre de Collège Chaptal plutôt que celui de lycée. L'enseignement y était axé sur les sciences appliquées pour répondre à l'essor de l'industrie, de l'agriculture et du commerce lors de la Révolution industrielle. La façade du lieu, avec ses bas-reliefs et son alternance polychromique de briques et de pierres, caractérisée à l'époque de « système de la décoration par les matériaux », rappelle la vocation scientifique de l'établissement.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T20:00:00+02:00

Sophie Degueurce