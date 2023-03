RANDONNÉE ET TRAIL AU LONGERON Lycée Champ Blanc Sèvremoine Sèvremoine Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

2023-04-16 08:00:00 – 2023-04-16 10:00:00

Maine-et-Loire Sèvremoine . 4 4 EUR Profitez des beaux jours pour randonner sur les bords la Sèvre Nantaise entre Nantes et Cholet. Départ et arrivée depuis le magnifique parc du lycée Champ Blanc. 4 parcours nature : 6, 10, 15 et 20 Km. Ouvert à tous. Départs libres de 08h à 10h. Les bénéfices de l’évènement permettront de financer activité et matériel pédagogique pour les enfants de l’école Arche De Noe du Longeron. Ravitaillement garni. Collation liquide à l’arrivée. Bar/confiserie.

Ambiance convivial et bonne humeur garantie. Réservation conseillée sur le web. Venez randonner ou courir en famille sur les bords de la Sèvre Nantaise entre Nantes et Cholet. apel@lelongeron-archenoe.fr https://www.helloasso.com/associations/apel-de-l-ecole-privee-mixte-le-longeron/evenements/rando-trail-au-longeron Lycée Champ Blanc LE LONGERON Sèvremoine

