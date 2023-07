Visite libre de l’ancien manège à chevaux dans un lycée à Bayonne Lycée Cassin Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques Visite libre de l’ancien manège à chevaux dans un lycée à Bayonne Lycée Cassin Bayonne, 16 septembre 2023, Bayonne. Visite libre de l’ancien manège à chevaux dans un lycée à Bayonne Samedi 16 septembre, 14h00 Lycée Cassin Gratuit. Entrée libre. Le lycée Cassin de Bayonne possède un gymnase original : c’est un ancien manège à chevaux du XIXe siècle doté d’une remarquable charpente. Découvrez un lieu singulier et bénéficiez d’explications historiques et architecturales. La visite est proposé par la direction du lycée Cassin. Lycée Cassin 2 rue Lasseguette, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Marracq Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 58 42 00 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00 ©La charpente de l’ancien manège à chevaux devenu gymnase du lycée Cassin Détails Catégories d’Évènement: Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Lycée Cassin Adresse 2 rue Lasseguette, 64100 Bayonne Ville Bayonne Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Lycée Cassin Bayonne

Lycée Cassin Bayonne Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne/