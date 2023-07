Visite guidée et patrimoniale d’un lycée chargé d’histoire Lycée Canteau Anglet, 16 septembre 2023, Anglet.

Participez à une visite guidée, réalisée, conçue et animée par les élèves du lycée, illustrée par une exposition de photos.

Nous vous proposerons une visite guidée et une exposition entièrement réalisées par les élèves du lycée, qui ont ainsi découvert la richesse historique et architecturale de leur lieu de vie et d’étude. Ils vous transmettront à cette occasion toute la joie qu’ils ont eu à se plonger dans le passé et à revenir sur les pas de ceux qui les ont précédés.

Anciens élèves, voisins du lycée, habitants d’Anglet, passionnés d’architecture, venez découvrir la formidable histoire de ce lieu qui a conservé au fil du temps toute son élégance et son attractivité !

Lycée Canteau 1 allée Cantau, 64600 Anglet Anglet 64600 Aritxague Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 58 06 06 https://lpolyceedesmetierscantau.site-solocal.com/ [{« type »: « email », « value »: « Laure.Piarrou-Cazala@ac-bordeaux.fr »}] Le lycée Cantau s’est construit autour de la « Villa Cantaou », ancienne demeure du comte d’Almaraz et qui figure à partir de 1831 au cadastre napoléonien. L’évolution de cette demeure néoclassique en lieu d’apprentissage après la Seconde Guerre mondiale jusqu’au lycée, qui accueille aujourd’hui presque 2 000 élèves, est un récit passionnant !

©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel – Laetitia Maison-Soulard