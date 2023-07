Exposition : « Histoire de bahuts » Lycée Cantau Anglet, 16 septembre 2023, Anglet.

Exposition : « Histoire de bahuts » Samedi 16 septembre, 10h00 Lycée Cantau Gratuit. Sur inscription.

Pour cette édition 2023 d’« Histoire de bahuts », le C.A.U.E 64 a travaillé avec les lycéens du lycée Cantau à Anglet, en animant différents ateliers pour les aider à décrypter l’architecture, se familiariser avec la médiation grand public, préparer et conduire les visites.

Ce projet consiste à faire travailler une classe ou un groupe d’élèves sur le patrimoine de l’établissement (patrimoine architectural, artistique, des collections scientifiques…), afin que les élèves puissent le présenter lors des Journées européennes du patrimoine. À partir de recherches historiques et bibliographiques, ils réalisent des outils de médiation pour construire un parcours de visite commentée qui permettra de valoriser le patrimoine de leur lycée.

Lycée Cantau 1 allée de Cantau, 64600 Anglet Anglet 64600 Aritxague Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 58 06 06 https://www.lycee-cantau.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 58 06 06 »}, {« type »: « email », « value »: « laure.piarrou-cazala@ac-bordeaux.fr »}] Une ferme de Cantaou figure sur le cadastre de 1832.

Cette bâtisse, démolie en 1863, fut remplacée par une superbe maison, puis une chapelle en 1868, logements et écuries en 1890. En 1911, une démolition de la chapelle et un ajout terrasse et tourelle définirent le bâtiment principal dit « Le Château ». Le centre de formation professionnel « El Cantau », ouvre en octobre 1945, mais l’origine de ce dernier est plus ancienne car le centre fut un transfert de Mouguerre après un chantier de jeunesse, qu’on appellerait aujourd’hui « Chantier école ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

©CAUE64