Le mairie-bus se rend auprès des jeunes dans leur quartier et/ou lycée pour mieux les écouter, les accompagner, les orienter et favoriser l’accès aux droits Lycée Brise Lames 13500 Martigues Martigues Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Durant le mois de décembre 2022 et jusqu’en avril 2023, le mairie-bus viendra au plus près des adolescents et jeunes adultes avec, à son bord, des animateurs du service jeunesse et un médiateur des Espaces Pubics Numériques. La volonté est de mieux les informer sur les demarches administratives à l’approche de la majorité mais aussi les renseigner sur les dispositifs jeunesse dont ils peuvent bénéficier (E-pass jeune, pass culture, cartes de bus, pass’sport, pass santé jeunes, SNU, recensement, carte vitales…)

Lycée Brise Lames
13500 Martigues
Age minimum 14
Age maximum 25

