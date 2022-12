Découverte du pays d’Ancenis et renforcement de l’anglais [séjour 3] Lycée Briacé d’Ancenis Ancenis Catégories d’évènement: Ancenis

Découverte du pays d'Ancenis et renforcement de l'anglais [séjour 3]
18 – 23 juillet

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Lycée Briacé d’Ancenis La Marchanderie, 44150 Ancenis-Saint-Géréon, France Ancenis 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire Colonie de vacances de 6 jours en pays d’Ancenis, avec approfondissement de l’anglais du quotidien avec nos animateurs anglophones diplômés.

Le séjour a pour objet de permettre aux enfants de se détendre et de passer de bonnes vacances. Il se tiendra au Lycée Briacé d’Ancenis (44150). Les colons proviennent de toutes les régions de France et de milieux sociaux très divers. Âgés de 8 à 17 ans, ils seront au nombre de 95.

