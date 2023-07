Le patrimoine de la physique dans un lycée à Périgueux Lycée Bertran-de-Born Périgueux, 16 septembre 2023, Périgueux.

Le patrimoine de la physique dans un lycée à Périgueux Samedi 16 septembre, 10h00, 11h00, 15h00, 16h00 Lycée Bertran-de-Born Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité.

Lycée depuis 1845, Bertran-de-Born possède une riche collection d’instruments scientifiques datant du XIXe et du début du XXe siècle, aujourd’hui protégée au titre des Monuments historiques. Illustrant l’histoire des sciences et de l’enseignement, ces objets témoignent de la qualité et de l’originalité des formations développées à Périgueux dans un des premiers lycées publics de la région. Afin de faire découvrir cette collection et quelques espaces du lycée, l’établissement ouvre exceptionnellement ses portes. Visite commentée et démonstrations de phénomènes physiques seront au programme.

Visite co-organisée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine par la cité scolaire Bertran-de-Born, le service du patrimoine et de l’inventaire de la région Nouvelle-Aquitaine, et le service « Ville et Pays d’art et d’histoire » de la ville de Périgueux.

Lycée Bertran-de-Born 1 rue Charles Mangold, 24000 Périgueux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 53 02 80 22 »}, {« type »: « link », « value »: « https://boutique.destination-perigueux.fr/visites-guidees?date_debut=2023-09-16&date_fin=2023-09-17 »}] Sur un site déjà occupé par différentes congrégations religieuses depuis le XIIIe siècle, un collège est établi au XVIe siècle et confié aux Jésuites. Après la Révolution, une école centrale voit le jour puis un collège communal. Ce dernier devient Collège royal en 1845 puis un lycée à partir de 1848. À cette occasion, un nouveau lycée est construit sous la direction de l’architecte Cruveilhier, entre 1847 et 1858, dont le bâtiment principal, actuelle entrée du lycée. À la fin du XIXe siècle, des travaux d’agrandissement sont effectués, puis à partir des années 1960, plusieurs extensions permettent d’adapter le site aux évolutions pédagogiques. En 2011, les architectes Cauty et Laparra, adjoignent une verrière photovoltaïque au cloître du XIXe siècle. Comme tous les lycées, Bertran-de-Born s’est doté au cours de son histoire d’une riche collection pédagogique, notamment d’un « cabinet de physique » dont les instruments sont aujourd’hui protégés au titre des Monuments historiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

La collection d’instruments de physique. ©Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel – Adrienne Barroche