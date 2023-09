#ErasmusDays au Lycée Bel Orme Lycée Bel Orme Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde #ErasmusDays au Lycée Bel Orme Lycée Bel Orme Bordeaux, 13 octobre 2023, Bordeaux. #ErasmusDays au Lycée Bel Orme Vendredi 13 octobre, 09h00 Lycée Bel Orme L’événement est réservé aux lycéens du Lycée Bel Orme. L’Info Jeunes Nouvelle-Aquitaine- site de Bordeaux/EUROPE DIRECT Bordeaux-Gironde fête les #ErasmusDays 2023 au Lycée Bel Orme le vendredi 13 octobre 2023 de 9h à 12h30 !

Au programme :

• Stands

• Expositions

• Atelier mobilité

• Quizz européen

