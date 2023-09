Visite du lycée Bartholdi Lycée Bartholdi Colmar, 16 septembre 2023, Colmar.

Visite du lycée Bartholdi Samedi 16 septembre, 14h00 Lycée Bartholdi Entrée libre, sur inscription, limité à 85 places (17 places par créneau horaire), accès par la rue du Lycée

Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, le lycée Bartholdi, fait découvrir son riche patrimoine et ses joyaux : salle des actes, escalier d’honneur et grande bibliothèque. Les élèves du club patrimoine, accompagnés par des professeurs volontaires, proposeront, le samedi 16 septembre, entre 14h et 15h30, une série de visites guidées à travers l’établissement fondé par les Jésuites en 1698, sur ordre de Louis XIV. D’une durée de 20 à 30 minutes, par groupe, les visites retraceront l’histoire du lycée et de ses bâtiments. Elles seront accessibles uniquement sur inscription via le site suivant : https://www.billetweb.fr/visites-bartho (aucune inscription par courriel ou par téléphone)

Lycée Bartholdi 9 rue du Lycée 68000 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est https://lyc-bartholdi.monbureaunumerique.fr/ https://www.billetweb.fr/visites-bartho [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visites-bartho »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/visites-bartho »}] Implanté au cœur du vieux Colmar, le lycée Bartholdi est un site à forte identité culturelle et historique, du fait de son origine comme domaine carolingien.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

Par Ji-Elle — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15652658